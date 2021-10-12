（「雙北雙環」可望成形，捷運站沿線房市可能醞釀下波漲風。圖／業者提供）
有「台北捷運網最後拼圖」之稱的台北環狀線東環進入環評階段，新北環狀線的南、北環段預計2022年第1季開工，將整合環狀線串聯銜接，成為「雙北雙環」。鄉林不動產研究室今（12）日指出，預期捷運沿線的房市，醞釀下波漲風。
鄉林不動產研究室今天表示，雙北環狀線未來完工通車後，可望提升捷運轉乘效率，更可解決南港內湖軟體科學園區塞車問題，景美與新店區更形同打通任督二脈，可望快速磁吸人口移居，眼尖的建商發現這塊新大陸，已經提前上演卡位戰。
鄉林指出，捷運環狀線南北環段由現行第一階段的營運路線，各向南、北方向延伸成完整環線圈，南端自大坪林站行經文山區至動物園站，與文湖線交會轉乘。
至於北端，則由新北產業園區站經由新莊、五股、蘆洲、三重、士林，進入中山區與文湖線劍南路站交會，串成三環六線路網的第一環；未來東環線起自文湖線「劍南路站」，終點與動物園站銜接，全長13.25公里，被視為內湖交通的唯一解方。
新北市政府日前針對「新北市三環六線正在實現」專題報告，統計自100年新北市升格後至109年底環狀線所在各里的人口變化情形，在環狀線14個捷運站中，位於新莊的「幸福站」，所在的頭前里，人口從100年底4,528人增至109年底的9,756人，人口增幅逾一倍。
鄉林不動產研究室指出，捷運經過的新市鎮磁吸大量移居人口，像桃園機場捷運經過的A9林口站所在的南勢里與湖南里，人口已超過2.7萬人，成為新北市超級大里。
未來環狀線的南北環線串連之後，可望再添利多題材，新店、景美區也可藉環狀線，縮短與板橋新莊、南港內湖的時空，擴大雙北經濟生活圈。南環段文山區景美、木柵政大商圈，還有起點的新店大坪林站周邊，可能會有一波跨區移民潮，目前文山區公所站周邊已有不少新建案推出，房價站上7字頭。
而北環段自五股區跨越三重、蘆洲，與台北士林區劍南路站銜接，吸引首購族目光，新北未來10年願景將以新店十四張到蘆南蘆北為南北端點的3條微笑曲線，加上板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心的3個軸心，推動整體開發。
其中，三重第二行政中心將在明年1月動工2026年完工，士林區和三重區兩端房市，今年初已經醞釀過一波補漲。
像是房價基期較低的三重區就成為自住族群首選，鄉林建設年初在三重區推出的「鄉林恆美」，短短三個月時間就完銷，印證了剛性需求依舊不減。
鄉林不動產研究室表示，雙北的南環段與東環段工程的啟動，讓新北市「三環六線」計畫又往前邁向一大步。尤其是南環段沿線北市文山區、新北新店區以及北環段士林區、三重、蘆洲區，因為原本就是家戶集中的區域，未來在雙北環狀捷運加持下，比價、補漲行情可期，成為建商爭相插旗的熱區。
(時報資訊)
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