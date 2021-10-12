受到颱風外圍環流影響，整體溫度下降，用電量也跟著下降，但也因颱風雲系讓太陽光電無法發電，因此整體供電仍亮出供電吃緊的黃燈，得靠舊有機組支撐。

根據台電網站顯示，12日預估最高用電3,590.0萬瓩，尖峰使用率93%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估3,847.8萬瓩，較上周破4000萬瓩減少許多，預估尖峰備轉容量257.8萬瓩，備轉容量率為7.18%，供電燈號勉強亮出供電吃緊的黃燈，若用電量再升高，可能再度亮出吃緊橘燈。

由於12日受到颱風外圍環流影響，臺灣東半部地區有陣雨，易有大雨或豪雨，並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，北部地區有短暫陣雨，其他地區及馬祖有局部短暫陣雨，山區並有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門為多雲。

觀察各發電廠狀況，由於颱風雲系厚實，讓太陽光電無法發電，不過還好因颱風雲系帶來降雨及颱風周圍風勢強，讓空氣品質轉好，傳統燃煤機組沒有進行友善降載，整體供電仍有替代方式，可望度過12日用電尖峰。

(時報資訊)