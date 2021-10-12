【時報記者莊丙農台北報導】台股上周反彈0.42％，不過，外資依舊站在賣方，但逢低買進疲軟的航運股。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超340.71億元，累計今年初至10月8日止，外資賣超5,789.46億元。

外資總持有台股股票市值為22兆1,664.81億元新台幣，占全體上市股票市值的43.61％，較10月1日的22兆909.55億元新台幣，增加755.26億元。

在個股部分，上周外資自集中市場買超最多的一檔是中信金(2891)，總計買超41,489張，航運股的長榮(2603)、陽明(2609)居第二及第三大，分別買超27,650張及26,884張。賣超方面，聯電(2303)賣超123,626張居冠，也是連續兩周外資賣超第一大個股，中鋼(2002)賣超居次，張數為82,571張，友達(2409)賣超48,455張牌第三。

(時報資訊)

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