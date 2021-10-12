【時報記者王馨慧台北報導】本周豐興廢鋼開紅盤；因國際廢鋼價格走強，刺激國內廢鋼市場跟漲，為連續2周平盤後首漲，另外鋼筋仍觀望市場動態，維持3周平盤。

本周豐興宣布廢鋼漲200，報每公噸12400元；鋼筋持平，報每公噸23100元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至136.25美元；日本2H廢鋼漲至535495美元；美國貨櫃廢鋼漲至470美元。(商品行情網)

(時報資訊)

#廢鋼 #豐興

重要商品行情

（更新：2021/10/12）
紐約近月RBOB汽油
2.3779 +0.01
紐約近月天然氣
5.345 -0.22
紐約近月黃金
1755.7 -1.70
日本近月RSS3橡膠
208.10 +7.10
紐約近月輕質原油
80.52 +1.17
BDI綜合指數
5488 -38.00
倫敦三個月期銅
9543.00 +182.00
芝加哥近月黃豆
1228.25 -14.75
芝加哥近月玉米
533 +2.50
紐約近月棉花
109.79 -0.81
倫敦三個月期鎳
19119.00 -102.00
倫敦近月布蘭特
83.65 +1.26

延伸閱讀