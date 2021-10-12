【時報記者王馨慧台北報導】本周豐興廢鋼開紅盤；因國際廢鋼價格走強，刺激國內廢鋼市場跟漲，為連續2周平盤後首漲，另外鋼筋仍觀望市場動態，維持3周平盤。
本周豐興宣布廢鋼漲200，報每公噸12400元；鋼筋持平，報每公噸23100元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至136.25美元；日本2H廢鋼漲至535495美元；美國貨櫃廢鋼漲至470美元。(商品行情網)
(時報資訊)
【時報記者王馨慧台北報導】本周豐興廢鋼開紅盤；因國際廢鋼價格走強，刺激國內廢鋼市場跟漲，為連續2周平盤後首漲，另外鋼筋仍觀望市場動態，維持3周平盤。
本周豐興宣布廢鋼漲200，報每公噸12400元；鋼筋持平，報每公噸23100元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至136.25美元；日本2H廢鋼漲至535495美元；美國貨櫃廢鋼漲至470美元。(商品行情網)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：