【時報記者沈培華台北報導】國際廢鋼價格走穩上揚，澳洲鐵礦砂價格勁彈，國際原料價格上漲，市場鋼筋買氣平穩，豐興(2015)本周原料價格先漲，今早宣布本周廢鋼漲200元，鋼筋則為連續第三周平盤。

回顧上周，國際廢鋼價格穩漲，市場鋼筋買氣穩定，豐興上周盤價全面持平開出，廢鋼、鋼筋均為連續二周上漲。

近期國際廢鋼價格上漲，市場鋼筋買氣平穩，豐興本周先漲廢鋼每噸200元，本周廢鋼收購價漲到每公噸1萬2400元；鋼筋則仍持平為每公噸2萬3100元。型鋼產品也持穩平盤為每公噸2萬7000元。

近期國際廢鋼原料行情以日本大漲最為強勁，日本2H廢鋼大漲40美元成為每公噸535美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價小漲5美元為每公噸470美元。澳洲鐵礦砂由每公噸113.85美元暴漲至136.25美元。

(時報資訊)

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