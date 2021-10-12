【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】11日休市的韓國股市，12日一開盤就出師不利。因擔憂油價大漲恐引發通膨大增，加上美股將進入超級財報周，市場失去信心下，KOSPI早盤一度跌至超過9個月新低點。目前大盤在2,913.4點，跌42.9點或1.45%。同時，韓元走貶，公債殖利率卻上升。

　三星電子和SK海力士分別跌2.94%與2.66%。韓國網路雙雄Naver與Kakao也各跌3.22%與2.98%。

　油價飆升後，全球投資風險接受度受到抑制。因為需求增溫，加上電力與天然氣短缺，國際原油價一度飆至7年新高位置。

　與市場預期一樣，韓國央行12日表示，決定維持目前0.75%利率不變。

美元兌韓元目前在1,199.3，韓元貶0.39%。早盤時，韓元一度貶破1,200關鍵價位，同時，也創2020年7月下旬以來最低。

　韓國10年期公債殖利率，上升0.4個基本點至2.366%。

(時報資訊)

#韓股 #油價 #通膨 #殖利率

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
14:30
香港恆生
24911.63 -413.46(1.63%)
15:51
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
15:45
英國FTSE
7096.96 -49.89(0.70%)
15:51
法國CAC
6523.27 -47.27(0.72%)
15:51
德國DAX
15098.28 -100.86(0.66%)
15:51

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