【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】11日休市的韓國股市，12日一開盤就出師不利。因擔憂油價大漲恐引發通膨大增，加上美股將進入超級財報周，市場失去信心下，KOSPI早盤一度跌至超過9個月新低點。目前大盤在2,913.4點，跌42.9點或1.45%。同時，韓元走貶，公債殖利率卻上升。

三星電子和SK海力士分別跌2.94%與2.66%。韓國網路雙雄Naver與Kakao也各跌3.22%與2.98%。

油價飆升後，全球投資風險接受度受到抑制。因為需求增溫，加上電力與天然氣短缺，國際原油價一度飆至7年新高位置。

與市場預期一樣，韓國央行12日表示，決定維持目前0.75%利率不變。

美元兌韓元目前在1,199.3，韓元貶0.39%。早盤時，韓元一度貶破1,200關鍵價位，同時，也創2020年7月下旬以來最低。

韓國10年期公債殖利率，上升0.4個基本點至2.366%。

(時報資訊)