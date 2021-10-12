全球疫情進入後期，經濟需求強力反彈，導致供需嚴重失衡，引發物價持續上漲，即使聯準會透露年底將縮減購債規模，明年有機會升息等鷹派言論，仍無法抑制物價漲勢，有專家點出，尤其債市關注的長期通膨指標再度逼近7年來的高點，顯示聯準會無法控制物價上漲，壓力已原先超出預期。
綜合外媒報導，債市針對未來五年的五年期平衡通膨率，再度逼近近7年的新高，這是該指標數個月來第二次出現警告，今年5月就有類似狀況，當時曾任職聯準會金融市場分析部門的主管Brian Sack就主張，聯準會應該要進行貨幣政策的調整。
近日美債平衡通膨率再次達到高點，德意志銀行分析師Francis Yared就指出，消費者對通貨膨脹的預測，顯示已經脫離低通膨的機制，「這些數字足以證明平衡通膨率已經沒有回頭路了，脫離2014年至今的低檔。」
報導指出，即使聯準會上月透露11月可能開始縮減購債，並暗示明年有機會升息，但市場已經消化聯準會對於升息的喊話，可能要等到確切時間點出現後才會被投資人認為是偏向鷹派的談話。
此外，高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius認為，明年美國經濟成長率放緩，意味著聯準會並不會急著升息，「進入2022年時會發生什麼？我認為是周期性放緩加劇，通脹率也有可能下降，在此狀況下，聯準會不會採取升息的行動。」
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：