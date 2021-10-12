證交所統計，外資上周在集中市場續賣超340.71億元，其中，賣超聯電（2303）12.36萬張最多，另買超中信金（2891）4.15萬張最多。

證交所表示，外資上周在集中市場賣超為340.71億元，另統計自2021年年初至10月8日止，外資累計賣超為5,789.46億元；外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆1,664.81億元新台幣，占全體上市股票市值的43.61％，周市值增加755.26億元。

就個股方面，外資上周自集中市場買超最多的前三檔個股為：中信金買超41,489張、長榮買超27,650張、陽明買超26,884張；賣超最多的前三檔個股為：聯電賣超123,626張、中鋼賣超82,571張、友達賣超48,455張。

(時報資訊)

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