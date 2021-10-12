近期較多國際因素干擾，包含大陸恒大財務危機、大陸限電政策、美國債務上限協商等，因此全球股市波動較為劇烈。台股雖然近期面臨跌勢，但主動選股的台股基金卻有好表現，觀察近一月大盤表現-4.1％，仍有4檔基金維持正報酬。
以績效來看，群益奧斯卡3.24％表現最佳，其次為安聯台灣科技1.54％、群益中小型股1.13％、群益葛萊美0.63％，這四檔基金在10月7日大盤大漲單日報酬也都有3％以上漲幅，堪稱抗跌跟漲強基金。
投信法人表示，現階段大盤震盪劇烈，操作難度加高，台股雖然基本面佳，但不免還是受國際局勢影響，短期來看，大盤仍將維持區間震盪格局，台股個股波動大，建議以選股不選市的台股基金介入為宜。
群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，短線上台股修正幅度已大，盤勢可望止穩，不過整體操作策略仍建議選股不選市、看長不看短。此外，雖然國際資金因應美債殖利率上彈以及美元升值有流出現象，但台股仍不乏成長趨勢明確之產業族群，且適逢國內五倍券開領，第四季內需消費可望支撐國內經濟。
整體而言，近期台股修正拉回，精選趨勢型產業作多仍有獲利空間，選股難度將持續上升，但基本面即為這些族群最強大的後盾，看好族群包括利基型半導體，如矽智財及新應用IC、雲端伺服器新平台相關、新能源車零組件、電子商務等。
群益中小型股基金經理人楊遠瀚指出，為達減碳目標，大陸限電、漲電價在10月高耗能地區仍可能繼續實施，對在大陸沿海產能比重高的比如PCB、散熱、車用、組裝、化工、紡織等較有影響，但廠商已陸續復工並調配產地，衝擊趨緩。
目前利空皆為已知且衝擊已陸續反映在股價，而企業將開始公布第三季財報與第四季及明年的展望，預期廠商會給出短空長多的看法，因此指數短期可能呈現震盪，但仍看好後續全球解封／財政刺激帶來新的需求及新技術/新產品持續發展，台股仍具備走多機會。
(時報資訊)
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