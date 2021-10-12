先前市場擔憂美國政府可能出現關門和債務違約，財政支出法案議題爭端不斷，加上聯準會（Fed）將啟動縮減購債持續發酵，推升美國10年公債殖利率突破1.6％，美股出現震盪拉回，但隨減債利空逐漸消化，及大陸限電停產影響預計在第四季趨緩，市場關注產業亮點族群支撐下，有利透過台股基金逢回進場布局。
日盛上選基金研究團隊指出，隨紛擾逐漸消除，美股焦點將重新拉回經濟基本面，目前看來，美國就業市場表現依然穩健，加上年底消費旺季即將到來，民眾消費力可望逐漸回升，有助支撐美國經濟，美股表現仍可期待。至於台股將迎接第四季科技產業獲利旺季來臨，指數表現可期。
日盛上選基金研究團隊表示，恒大對台股沒有影響，能耗雙控對台股供應鏈，尤其是電子下游有較大影響，但影響程度還在評估中，要看大陸官方接下來的動作。目前研判主要原因為發改委8月下發文件通知多個省份能耗不達標，因此在第三季度考核前地方政府突擊限電。官媒9月29日發表看法，認為能耗雙控不應該一刀切，預期第四季度後影響趨緩，不致影響廠商出貨，因此，台股第四季仍正面看待。
產業方面，包括半導體、5G手機、伺服器、新能源車將是四大亮點族群，下半年半導體旺季效益，封裝及測試產能陸續到位，5G手機滲透率跳高，零組件升級帶動商機，及受惠資料中心建置及新CPU平台帶動換機潮，台廠包辦伺服器相關零組件製造，將迎來成長強勁，且新能源車趨勢明確，商機看旺不變。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：