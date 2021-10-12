【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數201.69點，跌1.43點；總計197家漲、467家跌、72家持平；委買6696700張、委賣4624619張；總成交值425.64億元。

(時報資訊)

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