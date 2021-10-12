【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16442.31點，跌198.12點；總計194家漲、699家跌、87家持平；委買27032273張、委賣19682264張；總成交值1680.57億元。

(時報資訊)

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