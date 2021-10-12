【時報記者林資傑台北報導】工業電腦大廠樺漢(6414)受惠智慧零售與娛樂博弈客戶需求暢旺、部分遞延訂單逐步出貨，帶動2021年9月及第三季合併營收「雙升」，分創歷史第四、第三高。隨著步入產業旺季，公司力拚第四季營收續揚，有信心達成全年獲利雙位數複合成長率目標。
投顧法人指出，樺漢第三季雖仍受零組件缺料影響，但營收仍小幅季增3％，表現優於下修後的持平預期，預估第四季合併營收季增逾17％、年增1～3％，考量股本膨脹影響，全年每股盈餘估約12.8元、明年估逾15元創高，維持「買進」評等、目標價250元不變。
樺漢公布2021年9月自結合併營收91.32億元，月增達23.3％、年增6.79％，創同期新高、歷史第四高。帶動第三季合併營收234.91億元，季增2.8％、年增8.17％，創同期新高、歷史第三高。累計前三季合併營收664.4億元、年增達13.56％，續創同期新高。
樺漢表示，後疫情時期催生的數位轉型商機，帶動智慧零售、娛樂博奕等市場快速成長，挹注旗下相關工業物聯網與嵌入式科技產品出貨暢旺，在長料入庫、部分遞延訂單逐步出貨下，推升9月設計製造業務營收月增達38.5％、年增達62.2％。
其中，樺漢個體今年以來歐美客戶持續加大拉貨力道，並積極洽詢新產品開發與服務平台合作機會，訂單能見度良好，前三季營收年增達29.6％、表現優於預期。配合品牌通路、系統整合業務穩健擴大營運規模助益，使集團整體營運在逆風下仍展現良好轉型成果。
展望第四季，隨著時序步入產業旺季，樺漢預期有助旗下的自助結帳機、自助公益彩票機、智慧博奕機等出貨動能，持續墊高個體營運規模放大，配合品牌通路、系統整合在手訂單持續創高挹注，對全年獲利達雙位數複合成長率目標深具信心。
而研調機構Statista報告指出，全球數位轉型與服務市場規模2020～2024年複合成長率估達16.2％、自1.3兆美元成長至2.4兆美元，龐大商機有助樺漢與合作夥伴共拓新市場。樺漢正與合作夥伴憑著技術業務領域互補的優勢，提升智聯網（AIoT）雲平台市占率。
(時報資訊)
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