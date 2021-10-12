為何央行在二房的管制上，比起成數，重點放在取消寬限期和提高利率？據行庫主管指出，最主要是央行已比較許多其他國家，尤其是美國，發現台灣的房貸利率實在是全球最低，尤其是央行特別對照美國，發現美國即使先前不斷降息，例如10年期公債利率先前曾一度低於1%，但房貸利率仍超過3%以上，因此反過頭來看台灣，房貸利率最低到1.31%，相較之下比起美國低了至少2個百分點。
前幾年全球都在降息，但台灣房貸的利率，在市場激烈的價格競爭之下，竟然比央行降息的速度還要快，亦可說是「過度反應」，因此央行認為至少非首購族的利率必須開始好好管一下，因此才要求國銀未來必須對首購、二房、三房，各進行不同水準的房貸差別訂價，且透過「三級制」明確的訂價，可說封殺所有在價格上銀行可嘗試的「灰色空間」。
至於為何未進而限制成數？據知情人士指出，央行主要考量，倘若真的限制成數，例如二房族只給7成，或6成的成數，恐怕真的會打到「換屋族」，因為除非先賣房子，否則根本沒有足夠的金額可以完成交易，來買下要換房的新屋，因此才選擇主打利率的折衷方式，要買二房可以，但在尚未完成交易之前，就先多繳一些利息。國銀業者也指出，此次央行發給全體國銀的QA，可說「史上最嚴格」，因為把所有國銀可能鑽的漏洞空間全部揪出來，這也可見得央行對於房市的選擇性信用管制措施，是作好準備要全力一拚。
銀行業者也對此分析，上述的「三級制」，並未見諸於文字，而是存在於全體銀行和央行之間的「默契」，因此，一旦這種差別化訂價確立，即使未來央行解除選擇性信用管制，三級制的利率也將繼續延用：「回不去了。」
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：