韓國央行在12日宣布，維持基準利率在0.75％不變，符合市場預期。專家預期央行將在11月升息，明年底前會讓利率水準上升至1.5％。

韓國央行8月升息1碼至目前水準，是去年爆發新冠疫情後，在亞洲主要國家裡首家決定升息的央行。

韓國央行表示將會以緊縮貨幣政策，去抑制因貸款利率低而令家庭負債持續攀升的問題。

韓國目前房市強強滾，房價高漲讓置業的家庭必須背負沉重房貸壓力。

專家認為高房價與通膨壓力持續增加，威脅到擺脫新冠疫情陰霾而正在復甦的韓國經濟難以支撐下去。

韓國9月出口連續十一個月出現年增長。9月通膨率年?2.5％，連續六個月高於央行通膨率目標2％水準。

(時報資訊)

#韓國央行 #升息

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