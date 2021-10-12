【時報記者沈培華台北報導】勤美(1532)受惠建案進入認列高峰期，9月自結營收攀高至21.87億元，年增82.66%，月增31.38%；第三季自結營收達56.47億元，比第二季的約33億元大增約7成，前9月營收125.73億元，年增56.37%。
勤美第三季營收明顯增溫，兩大事業包括金屬成型、建設事業的業績均成長，第四季兩大事業持續熱絡，將支撐第四季業績表現，尤其建案下半年進入認列高峰期，建設事業全年業績預估可比去年幾近倍增，將成為帶動今年獲利成長的主要動能。
勤美去年全年營收約131.81億元，其中，金屬成型營收約99億元，建設事業營收約26億元。今年全年來看，隨著第三季起逐步認列建案收入，第四季進入認列高峰，全年建案認列業績上看50億元以上，比去年增近一倍。
金屬成型事業方面，目前每月營收約為10億元，今年營收估約120億元，比去年增長約20%；此外，隨著報價轉嫁原物料成本，下半年金屬成型事業的毛利率可望比上半年的2成逐步提升。
勤美今年兩大事業金屬成型、建設事業的業績均成長，因建案毛利高，整體獲利增幅比營收增幅將更大，法人推估，勤美今年EPS挑戰近3元水準，將較去年的1.47元成長。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：