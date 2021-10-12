【時報記者沈培華台北報導】設備廠京鼎(3413)受惠半導體大廠持續擴產，9月營收為10.97億元，在歷史高峰水準，年增30.72%；第三季營收也持續上揚，達31.81億元，創新高，季增約5.84%；前三季營收88.84億元，年增20.11%，也創下同期新高。
京鼎受惠半導體大廠持續擴產，第三季單月營收均在10億元之上高點，第三季營收創新高，全年業績亦可望再創新高。
京鼎受惠台積電等半導體大廠持續擴產，公司第二季業績再創新高，單季淨利約4億元，基本每股盈餘4.57元；上半年歸屬於母公司業主淨利約7億元，年增約12.28%，再創同期獲利新高，基本每股盈餘8.03元。
京鼎今年以來持續受惠半導體景氣熱絡，半導體大廠積極擴產，營收呈現逐季成長。展望下半年，隨著半導體製程設備資本支出成長，京鼎整體下半年業績可望持續穩健向上。法人估，公司第四季旺季業績可望續增，持續再挑戰新高紀錄。整體來看，京鼎今年營收有機會逐季寫下新高，全年營收年增率上看20%，獲利可同步改寫新高。
(時報資訊)
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