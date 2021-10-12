【時報-台北電】因美國非農就業數據錄得3個月以來的最大跌幅，顯示全球最大經濟體美國就業市場復甦不如預期，令美元指數走跌使得基本金屬價格普遍上揚，另一方面，全球主要生產國中國，原料供應仍呈現緊張態勢，在中國限電政策持續下，冶煉廠生產壓力較大，庫存均處較低水平，市場貨源緊缺供應吃緊，致倫敦(LME)錫價表現堅挺，連續5個交易日內上揚。
終場周一期錫上漲0.63%，較上一周再漲226美元，報每公噸36,382美元高點。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
【時報-台北電】因美國非農就業數據錄得3個月以來的最大跌幅，顯示全球最大經濟體美國就業市場復甦不如預期，令美元指數走跌使得基本金屬價格普遍上揚，另一方面，全球主要生產國中國，原料供應仍呈現緊張態勢，在中國限電政策持續下，冶煉廠生產壓力較大，庫存均處較低水平，市場貨源緊缺供應吃緊，致倫敦(LME)錫價表現堅挺，連續5個交易日內上揚。
終場周一期錫上漲0.63%，較上一周再漲226美元，報每公噸36,382美元高點。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
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