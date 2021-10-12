【時報-台北電】因美國非農就業數據錄得3個月以來的最大跌幅，顯示全球最大經濟體美國就業市場復甦不如預期，令美元指數走跌使得基本金屬價格普遍上揚，另一方面，全球主要生產國中國，原料供應仍呈現緊張態勢，在中國限電政策持續下，冶煉廠生產壓力較大，庫存均處較低水平，市場貨源緊缺供應吃緊，致倫敦(LME)錫價表現堅挺，連續5個交易日內上揚。

終場周一期錫上漲0.63%，較上一周再漲226美元，報每公噸36,382美元高點。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#供應吃緊 #期錫

重要商品行情

（更新：2021/10/12）
紐約近月RBOB汽油
2.3779 +0.01
紐約近月天然氣
5.345 -0.22
紐約近月黃金
1755.7 -1.70
日本近月RSS3橡膠
208.10 +7.10
紐約近月輕質原油
80.52 +1.17
BDI綜合指數
5488 -38.00
倫敦三個月期銅
9543.00 +182.00
芝加哥近月黃豆
1228.25 -14.75
芝加哥近月玉米
533 +2.50
紐約近月棉花
109.79 -0.81
倫敦三個月期鎳
19119.00 -102.00
倫敦近月布蘭特
83.65 +1.26

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