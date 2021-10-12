【時報-台北電】隨著全球需求反彈推動油價收盤連3漲，吸引投資人逢高獲利了結，令盤中油價微幅回落。但市場普遍認為，油價基本面仍然堅挺，看好短期上漲動力；周二(10/12)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下：

　美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.32美元，報每桶80.20美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.27美元，報每桶83.38美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）

(時報資訊)

#國際油價

重要商品行情

（更新：2021/10/12）
紐約近月RBOB汽油
2.3779 +0.01
紐約近月天然氣
5.345 -0.22
紐約近月黃金
1755.7 -1.70
日本近月RSS3橡膠
208.10 +7.10
紐約近月輕質原油
80.52 +1.17
BDI綜合指數
5488 -38.00
倫敦三個月期銅
9543.00 +182.00
芝加哥近月黃豆
1228.25 -14.75
芝加哥近月玉米
533 +2.50
紐約近月棉花
109.79 -0.81
倫敦三個月期鎳
19119.00 -102.00
倫敦近月布蘭特
83.65 +1.26

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