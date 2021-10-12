【時報記者莊丙農台北報導】強信-KY(4560)9月營收為1.67億元，月增5.54％，年增46.72％，目前的訂單能見度顯示全球成衣市場的終端需求仍高，公司持續對限電措施對供應鏈可能造成影響密切觀察，由於非屬於高耗能行業，對公司業務發展並無影響，強信對於第4季看法樂觀審慎。
強信在手訂單來看，從美國最新公佈的8月零售庫存銷售比數字來看，雖較7月的20年來新低點略高，然仍處於明顯低檔，回補庫存的需求仍在，縱使有貨櫃塞港問題存在，然公司預期至多僅會造成生產遞延，且全球成衣市場終端庫存消化速度強勁，第4季旺季效應可期。
截至第3季為止，強信成長動能主要來自工業縫紉機廠為提高產品附加價值，擴大對自動裝置的採購量，目前自動裝置產品部份已占整體營收比重達13％，僅次於刀具產品，預期明年的成長性仍會最高。
目前訂單能見度已可看到明年第1季，有機會形成產業淡季不淡，考量今年第一季曾面臨缺工問題，公司已積極投入內部生產自動化，並採取多項獎勵措施，預期明年缺工情況可望明顯緩和。
(時報資訊)
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