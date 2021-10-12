【時報記者郭鴻慧台北報導】美時(1795)前三季營收續寫同期新高，股價開低走高，力守百元關卡及月線。美時9月合併營收10.13億元，與去年同期相當，月增8.1％。前3季自結合併營收達98.5億元，續寫同期新高，年增近3成。
美時表示，9月份亞太市場及外銷業務皆較8月成長，表現穩定。在主要亞太國家市場中，7月底甫於台灣市場購入的骨質疏鬆用藥Evista品牌藥已於9月挹注營收，帶動台灣整體營收成長逾一成。外銷業務方面，則受惠於外銷癌症用藥出貨增加，使得整體外銷業務較8月增加約14%。
美時指出，在外銷、亞太市場展望正向下，今年營收可望成長16%~18%，雖戒毒癮藥降價，但毛利率在產品組合調整、成本優化下，仍可維持在43%至44%，營業利潤率也可望優於去年表現。
(時報資訊)
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