振興五倍券上路之後，各類加碼券今日開始抽籤，由面額最大，登記人數最多的國旅券打頭陣。觀光局上午抽出第1批幸運兒，由身份證字號末2碼「21」、「32」、「98」、「67」、「97」，以及末3碼「410」的民眾，共60萬3394人中籤。
觀光局表示，今日辦理第1次抽籤，抽出60萬3394人名幸運朋友，接下來連續3周，每周二再各抽出60萬份，使用期限自2021年11月1日至2022年4月30日止，最晚須於10月29日前登記，最後一次抽籤是在11月2日。
中籤的民眾名單會於抽籤日下午5點後，公告於振興五倍券平台網站，並發送簡訊通知，民眾收到簡訊通知3日後，即可於「國旅券」抵用平台（https：／／1000.taiwan.net.tw）領取1000元的QR code，並於全台近4500間商家使用。
交通部觀光局長張錫聰表示，國旅券一次使用不找零，適用對象包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、溫泉標章業者、國家風景區管理處促參案商家及觀光工廠。另為配合行政院提振觀光與經濟政策，台灣好樂園規劃「樂園1＋1」、「千元大享包」優惠，明年4月30日前入園遊客均可參加抽獎，獎項數量超過1000份，最大獎則是「百萬現金」。
全國有19家主題樂園推出「樂園1＋1」活動，包括野柳海洋世界、雲仙樂園、小人國、小叮噹樂園、香格里拉樂園、西湖渡假村、東勢林場、麗寶樂園、泰雅渡假村、九族文化村、劍湖山世界、尖山埤江南渡假村、頑皮世界、義大世界、小墾丁渡假村、綠舞莊園、怡園渡假村、遠雄海洋公園、台東原生應用植物園等，提供門票買1送1、買大送小或送消費抵用券、重遊券等各式優惠。
台灣觀巴則推出「滿千送200」優惠路線，在振興五倍券及國旅券的挹注下，預期會有新一波的國旅浪潮。
(時報資訊)
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