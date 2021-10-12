（雛鴨階段採得一滴血，即可萃取DNA進行全基因體晶片基因型鑑定。圖／畜試所提供）

為減輕氣候變遷對養鴨產業的衝擊，農委會畜產試驗所應用全基因體晶片進行基因型鑑定，建構節糧蛋種鴨晶片選種模式，可節省飼養空間、費用及人力，縮短40％選育期程，大幅提升節糧蛋種鴨選拔效率。

極端氣候對全球畜牧業的影響日漸嚴峻，經估計畜牧生產及飼料大宗原料運輸等占溫室氣體排放18％，另飼料中占6成至8成的玉米及大豆粕亦因氣候變遷，價格持續高漲，增加農民生產成本。

畜試所所長黃振芳表示，國內鴨蛋年產量約在4億枚以上，總產值約新台幣18億元。鴨蛋生產成本中，飼料費占8成以上，為節省農民開銷，畜試所自2009年開始節糧種鴨選育，每個世代需檢定200餘隻母鴨個體的採食量、蛋產量及體重等殘差飼料採食量相關性狀，加上系譜資訊，以估算育種價挑選種鴨，終於在2018年完成「褐色菜鴨高飼效品系」命名，並推廣予種鴨業者，估計可省下約1成的飼料費用。

然而，近期氣候變遷影響加劇，種鴨業者選育自有品系的意願逐漸提升，卻苦無長時間維持系譜及系統化檢定之足夠人力。畜試所遂建構節糧蛋種鴨全基因體晶片選種模式，估算個體基因體育種價。

試驗結果顯示，各性狀估算之基因體育種價與以系譜估算之育種價皆為高度相關，無論在褐色菜鴨高飼效品系或對照品系，以基因體育種價挑選種鴨皆可完全排除殘差飼料採食量相關性狀在50％後段班之種鴨，且應用晶片選種，於雛鴨階段完成基因型鑑定及基因體育種價估算後，便可篩選出要保留的種鴨，節省飼養空間、飼料費用及檢定殘差飼料採食量相關性狀所需人力，又待種鴨性成熟後即可繁殖。以傳統選拔褐色菜鴨高飼效品系需耗時6年，導入晶片輔助選種可縮減至3.5年，縮短約40％的選育期程。

黃振芳表示，未來將持續規劃與產業、學界合作，進一步進行基因標記篩選，並考量種鴨場生產營運模式，進行晶片選種模式之優化，供種鴨業者應用選拔自家節糧蛋種鴨，提升生產效率。

(時報資訊)