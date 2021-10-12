（運用地面光達進行非破壞方式調查，建立樹木3D數位型態資訊。圖／林試所提供）
在狹小的都市空間裡，能得一頂綠蔭好乘涼是難得的奢華。大樹不但能降溫、截塵，為鳥語花香提供最佳舞台，更是吸收二氧化碳的天然利器。為能快速精準估算都市林的碳匯總量，農委會林業試驗所運用地面光達(LiDAR)，以雷射掃描樹體，即能使樹體3D立體成像，不但能保留都市林當下的生長形態，更能解析出胸徑、樹高及全株體積，大幅減少耗時費力的地面調查，且又能提高精準度。
光達技術是經由儀器發出短脈衝雷射，於打到物體後的反射再被儀器接收，得到儀器與物體的距離等資訊，在工程測量等領域已經廣泛應用，可以準確的測量物體在空間中的位置。但因為過去光達儀器昂貴且笨重，於山區森林調查時，對地形陡峭處會造成人員搬運移動的不便以及資料回傳效果不佳，因此較少運用。光達在都市測量的工程單位，卻常將樹木視之為背景雜訊而予以袪除，因此，都市林對生態環境的長期監測與效益推估一直未能有效收集與累積。
近年來林業試驗所將長期於山區森林運用光達建模的技術，轉向為都市林建立資料。傳統樹木體積推估方法，必須將樹體伐倒，再依等距切段後測量，以建立樹木生長模型。但地面光達技術，則完全不必砍樹，只要從不同角度拍攝樹木再以影像後製，即能得到每一株立木的體積，亦可分析樹木彼此的空間關係，以及完整的全林分的3D立體空間資訊。
林業試驗所詹為巽助理研究員以光達儀器於2019-2020年間完成台北市樟樹抽樣調查，建立都市樟樹之材積轉換式，經計算台北市8千餘株樟樹儲存約5,700公噸二氧化碳，相較於傳統方法高出12％，且結果更為精準。
林業試驗所說，這項技術應用在都市樹木調查的未來潛力，在於都市地形平坦，能隨著車輛移動同步掃描，周期性的收集樹木光達點雲。同時，因都市的空間有限，以光達建立都市綠地、公園、行道樹的空間關係，可做為樹種選擇、植穴大小與建物為害的重要依據，是營造具氣候韌性的永續城市的必備基礎工作。因此，林業試驗所建議，未來六都欲提高綠覆率前，應優先建立樹木光達點雲資料做為規劃藍圖。
(時報資訊)
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