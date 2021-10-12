鼎炫-KY（8499〉今日公布2021年9月合併營收達2.36億元，由於受到中國能耗雙控政策地方政府限電令影響，9月營收較上月減少8.18％，年減5.7％。累計2021年第三季合併營收7.32億元，創歷年單季新高，較去年同期成長1.58％。
鼎炫-KY表示，受惠第三季傳統出貨旺季，旗下EMI材料、衡器兩大業務隨著訂單出貨動能暢旺，包括旗下EMI材料客戶新產品上市計畫，使拉貨力道持續保持強勁，加上，衡器事業受惠外銷代工客戶訂單持續回升，且集團持續深化旗下T-Scale自有品牌於中國地區業務銷售表現，皆係同步墊高整體營運規模持續放大，挹注整體產能稼動率站穩高檔水準，帶動第三季營收繳出歷年單季新高之亮麗成績。
根據專業研究機構Global Industry Analysts統計，預估全球電子秤市場規模至2026年保持年複合成長率3.4％力道，推升整體市場規模將達57億美元水準，其中中國佔整體市場規模比重將達近兩成，有助於創造旗下衡器事業良好業務銷售環境。鼎炫-KY指出，隨著聯網技術普及、新冠肺炎疫情進一步催化「無接觸」商機，包括全球最大美企電商近期推出無人商店，並更新及販賣AI商店系統，有望推動其他零售業者同步跟進此趨勢，有望增添衡器外銷代工業務新一波銷售動能，且看好中國政府加大落實食品安全追溯力道，創造農改超商機持續發酵，以期帶動旗下T-Scales自有品牌市場占有率。
展望2021年第四季，目前全球產業供應鏈持續受缺料、缺櫃等因素干擾訂單交期，且加上中國政府能耗雙控政策目標增加市場不穩定性因素，後續仍須持續觀察相關效應對於供應鏈穩定度之干擾，鼎炫-KY仍戮力提升旗下兩大事業營運保持良好動能，包括隨著各國加速5G技術發展及提高普及率，鼎炫亦積極強化5G材料垂直整合版圖，並研發多款應用5G技術新款材料新品，有望於年底投產上市，增添EMI材料事業新一波銷售，另一方面，穩步擴大衡器事業外銷代工、自有品牌業務接單表現，持續投入新款產品研發設計，完善自有品牌經銷業務佈局等策略，增添集團未來營運正面之挹注。
(時報資訊)
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