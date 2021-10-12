【時報記者郭鴻慧台北報導】越南9月整月都處於封城狀態，泰昇-KY(8480)9月單月合併營收新台幣1.35億元，月增8.83%，年減20%；前9月合併營收新台幣12.41億元，年減10.73%。

泰昇指出，雖然主要市場越南整個9月都處於封城狀態，但公司營收仍可維持連續兩個月月增長約1成，顯示市場最壞的情況已過，消費力道正逐漸復甦，再加上8月已正式調漲產品價格，且工廠產能正逐步恢復正常，對公司毛利率及獲利皆有正面效益，整體而言評估公司9月獲利能力已大致恢復。

展望第4季，泰昇表示，10月初越南政府已宣布大幅解封，並預告10月中將恢復生活及經濟活動常態，故消費市場可望反彈，且第4季適逢東協紙尿褲市場旺季，預估通路端在低庫存的情況下將加速補貨。因此，第4季在解封及旺季雙效應加持下，營運可望重返高檔，公司營收及獲利也將完全恢復正常水準。

(時報資訊)

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