台北市府宣布「振興加碼 電動熊讚」方案，台北市民自10月8日起購買電動機車，可額外獲得8,000元的振興加碼補助金，再加上中央政府和台北市政府原有的電動機車汰（新）購補助，最高可獲得2.7萬元補助，期限到今年底為止，SMAT（台灣智慧移動產業協會）呼籲，台北市民可以好好利用本次振興加碼所帶來的額外補助，用最經濟實惠的價格購買電動機車。
SMAT表示，台北市政府的相關舉措，將可同步達成照顧民眾健康、發展智慧城市及台灣環境永續的三大目標，非常感謝台北市持續加大力度推動「運具電動化」。
按照「振興加碼 電動熊讚」方案，台北市民汰購電動機車最多共可取得2.7萬元補助，新購電動機車最多可享有1.9萬元補助。若以輕型電動機車類別中售價最便宜的Gogoro VIVA BASIC 車款計算，原價為49,980元，現在台北市民最低只要28,980元就可入手。
SMAT秘書長郭錦程表示，國際能源總署IEA在2020年電動車輛展望報告中，肯定電動車輛是減少人口稠密地區空氣污染的關鍵技術，也是實現「能源多樣化」和「減少溫室氣體排放目標」的重要選擇。所以今年初台北市政府一口氣公布未來三年的電動機車補助方案，同時訂出2030年台北市電動機車占比要突破30％的目標，不但具備政策穩定性，更是有魄力的前瞻作為。現在再度宣布電動機車的加碼補助方案，不只是拚振興，更顯示台北市政府要透過電動運具發展，帶來環境改善的效果，這將嘉惠全台北市民，也展現台北市減碳決心，呼應全球2050淨零排放的願景目標。
郭錦程也呼籲，2050淨零排放的共同願景，台灣不應置身事外，從政府部門、產業界到民間機構，將引爆新一波「淨零轉型」的浪潮。因此 SMAT 也期待政府提出更積極的策略性目標，共同因應今年11月COP26（2021年聯合國氣候變遷大會）後全球淨零轉型的積極變化，並且加快台灣運具電動化的推動腳步。
(時報資訊)
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