為提升社會工作系學生對社會政策及實務之了解，鼓勵其畢業後投入社會工作職場，衛福部規劃2021年9月至12月辦理12場次與大專院校社工系師生對話之校園巡迴講座，由政務次長李麗芬，以及社會救助及社工司、心理及口腔健康司、保護服務司主管輪流主講，第一場已於9月28日於屏東科技大學正式起跑，學生們反應熱烈，接下來陸續到台灣大學、台北大學、東吳大學、輔仁大學、東海大學等進行校園宣講。
衛生福利部表示，有鑒於過去社工系畢業生投入職場比率低，人力供需未能對應，社安網第二期計畫增加配套措施，強化職涯發展與鼓勵久任，增設資深社會工作人員，每5名社工人員得配置1名資深社工人員，此外，也提高薪資天花板，另也提供兼職工讀機會，讓在校生可以提早體驗見習職場最長一年，期待社工系學生提早瞭解政策，畢業後投入社安網之工作。
衛福部表示，強化社安網第二期計畫五大重點包括：一、補強社區精神衛生體系與社區支持服務；二、加強司法精神醫療服務；三、強化跨體系/跨專業與公私協力服務；四、持續擴展社福中心資源與保護服務；五、強化人力進用與專業久任。在校園推廣時，社工系學生對於司法體系社工服務、精神疾病關懷訪視員、兒童及家庭服務的內容特別感興趣，踴躍發問及互動，政策不但深入校園，也為社會工作生力軍投入職場埋下培育的種子。
行政院為回應全國人民對政府強化社會安全的期待，7月29日核定「強化社會安全網第二期計畫」，除強化各部會間跨體系、跨專業與公私協力的整合與專業合作，衛生福利部表示，補實社會工作人力仍然是社安網二期計畫重點，公部門聘用由第一期計畫的2,440名專業人員增加到7,797名，這些專業人力類別中包含了社工(含督導)、關懷訪視員(含督導)、藥癮個管員(含督導)、心理師、護理師、職能治療師…等，而社工人員佔很大比率。
(時報資訊)
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