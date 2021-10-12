【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日線連3紅，累計漲點達1358點的港股，12日早盤受到獲利回吐賣壓而下跌，但逢低買盤進駐後跌幅縮小，目前，恆生指數在25,087.43點，跌237.66點或0.94%。國企指數則在8,916.61點，跌82.65點或0.92%。
前個交易日大漲的科網股都下挫，阿里巴巴跌超過4.5%，是表現最差大型股。同時，騰訊跌1.8%，美團跌1.6%，京東跌2%，小米也跌1.6%。
金融類股也表現不佳，中國平安跌2.4%，友邦保險跌1.4%，連漲5日的匯豐控股跌0.9%，建設銀行跌0.7%，港交所也跌0.2%。
紐約期油7年來，首次每桶又收在80美元以上，原油族群逆勢走高。中國石油開高近1%，中國石化漲0.5%，中國海洋石油也漲0.1%。
恒大汽車因造車有進展，早盤漲幅一度擴大至1成，高點見3.93港元，恒騰也漲逾3%，高點見2.83港元。
其它汽車類股方面，吉利漲3%，比亞迪漲0.6%，漲逾5%，廣汽也漲超過4%。
因為颱風圓規逐漸逼近，香港天文台可能會在12日中午過後，考慮發出8號強風或暴雨消息。因此，港股午盤以及盤後期貨交易，有機會將受到圓規影響。
(時報資訊)
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