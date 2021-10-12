天宇工業（8171）9月合併營收6,865.8萬元，雖然比上月減少，但年增率仍達106.54％。法人表示，主要是因為美系客戶轉換機種 、以及海運缺貴影響出貨認列，仍樂觀看待後續擴大綠能產品線，將轉型為能源公司。

天宇工業9月營收下降，除受海運缺櫃無法出貨認列營收外，同時因美系客戶轉換機種，導致業績小降。不過，據法人表示，公司目前第四季訂單能見度高，預期轉換完畢後業績將持續成長。

天宇工業明年將大力投入AFC儲能案廠開發，目前正在積極尋找符合饋線之案場， 其IRR預期可達30%，遠超過太陽能躉電僅10%之IRR。AFC長期穩定之獲利將可改善目前代工毛利偏低之狀況。 明年AFC自建持有目標20MWh、代建出售目標30MWh，同時天宇將全力啟動轉型計劃將由代工儲能廠全力轉型為能源控股公司。

(時報資訊)

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