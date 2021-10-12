隨著疫情逐步趨緩，剛性購屋需求的民眾買氣逐步回籠，富旺(6219)今年前三季簽約戶數年增率達94％、幾近翻倍！富旺表示，全台新案推案速度、動土開工進度均穩健前進，富旺將持續鎖定全台做為重點獵地規劃發展，創造未來整體營運長期成長動能。
富旺認為，在低利環境、通膨升溫、游離資金充沛、南科廠商投資、台積電進駐等效應，以及原料與營建成本均漲下，帶動置產族出籠，下半年房市區域重心從過去著重北部有明顯往南移的情形，可見具有未來成長空間的相對低價區、具有科技話題的南部區域成為了房市焦點。
富旺公布9月合併營收為0.59億元，前三季合併營收為18.75億元，年增7.64％，主要來自世界之翼、匯幸福、站前大時代等已完工成屋的銷售業績認列。
富旺表示，高科技產業設廠催動就業人口南遷持續增加，看準雲林斗南和高雄楠梓的交通樞紐優勢及產業發展前景，已超前布局於雲林及高雄地帶，並重磅推出包括雲林「國際園首」、高雄「微美居」鉑金特區與御金特區等新案，合計總銷金額達51億元，建案平均銷售率已近七成。
尤其是高雄「微美居」御金特區、鉑金特區，因台積電進駐設廠，目前已銷售330戶成績亮眼；而雲林「國際園首」9月中開工動土，富旺期待在各建案穩固成交下，對獲利表現帶來正面挹注。
展望2021年，富旺對今年本業營運優於去年表現深具信心。今年底前即將完工的建案，包括台中雍華、新竹站前富時代及站前新時代等，總銷16.37億元，平均銷售率已達85％。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：