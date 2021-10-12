【時報記者林資傑台北報導】國際專業財經雜誌「財資」（The Asset）日前舉辦ESG線上論壇，探討ESG因素在公司投資決策中的重要角色。台灣集保結算所此次亦受邀與會，分享投資人關係整合平台（IR平台）在ESG投資中扮演的重要資訊提供者角色，了解最新ESG投資新浪潮。
財資此次論壇邀集多家台灣金融機構投資部門主管及國際知名ESG評等機構亞太代表對談交流。集保IR平台早於2019年便上線，去年在後疫情時代國內外市場動盪中成為重要ESG資訊平台，提供可信賴且免費的ESG資訊供散戶、機構投資人及發行公司參考。
集保表示，目前平台收錄富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics等研究機構所編制的ESG評級，今年更加入全球領先的股東會與公司治理研究機構Glass Lewis出版的股東會投票建議報告。
集保股務部經理黃蓁蓁在論壇中表示，隨著愈多投資人意識到ESG投資因素對投資表現影響巨大，集保IR平台提供更多元、客觀、公正、且免費的ESG資訊給散戶、機構投資人，並協助發行公司提升在ESG評分上的表現，幫助接軌國際標準。
隨著ESG投資成為市場顯學，集保去年推出全球首創的多元ESG資訊平台，提供全球主要ESG研究機構編製的ESG評分數據供大眾瀏覽，目前已有數百家上市櫃公司依賴該平台，取得並追蹤台灣上市櫃公司ESG評分數據。
集保指出，該平台截至目前已有由Sustainalytics編製針對國內市值前400大上市公司的ESG報告，以及由Glass Lewis編製針對國內約800家上市公司的股東會投票建議報告，可供發行公司免費下載自家報告。
(時報資訊)
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