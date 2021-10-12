【時報-台北電】中國人民銀行今公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，故以利率招標方式展開7天期100億元(人民幣，下同)逆回購操作，中標利率2.2%不變。今另有1000億元逆回購到期，當日實現淨回籠900億元。

　據觀察，國慶長假甫過，人行逆回購隨即量縮，連續4個交易日維持100億元逆回購。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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