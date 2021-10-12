【時報-台北電】中國石化與中國科協以視頻形式簽署全面戰略合作協議。據上證報內容指出，雙方將聚焦關鍵核心技術攻關、能源化工行業高質量發展等主題，深化戰略研究合作，為保障國家能源安全、產業安全提供高質量高水平決策諮詢；共同搭建創新創業平台及學術交流開放平台，深化國際科技交流，進一步聚焦創新資源、深化技術合作，推動打贏關鍵核心技術攻堅戰；深化科普合作，促進公民科學素質提升，為能源化工產業發展營造良好環境。
中國石化集團公司總經理馬永生表示，雙方合作將為中國石化加快提昇科技創新能力、推動關鍵核心技術攻關搭建廣闊平台，為實現高水平科技自立自強、建成世界科技強國作出新的更大貢獻。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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