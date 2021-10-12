【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數201.42點，跌1.70點；總計200家漲、447家跌、66家持平；委買6078652張、委賣4099821張；總成交值299.12億元。

(時報資訊)

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