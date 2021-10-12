【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16410.37點，跌230.06點；總計178家漲、700家跌、80家持平；委買24976201張、委賣17761880張；總成交值1246.72億元。

(時報資訊)

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