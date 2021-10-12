豐田（Toyota）國產休旅車Corolla Cross上市屆滿一周年，統計全台累積銷售逾4.2萬輛，創下台灣跨界SUV銷售歷史新高紀錄，成為台灣新一代銷售「神車」。
豐田汽車總代理和泰汽車（2207）表示，去年10月12日發表的Corolla Cross，上市首月接單即突破1萬輛，更在今年1月締造單月銷售6,195輛、改寫台灣車市過去20年的單月領牌紀錄；而在Corolla Cross上市屆滿一周年之際，再度以累計銷售突破4.2萬輛的成績，改寫SUV單一車型的銷售歷史紀錄。
和泰車介紹，Corolla Cross具備HYBRID及汽油雙動力引擎、TNGA高剛性車體，深具強悍、運動個性風格，加上標配七氣囊，及TOYOTA Safety Sense 2.0（智動駕駛輔助系統）等多項主被動安全防護系統，在上市後每月都是台灣汽車市場的單一車款銷售冠軍。
而9月發表全球獨賣的Corolla Cross GR Sport，推出後也獲得市場好評與年輕人青睞，上市首月接單超過1,200輛，占Corolla Cross構比約25％，另HYBRID占比則約45％，表現超乎預期，也為Corolla Cross延續更高人氣。
為慶祝上市周年，和泰車10月推出Corolla Cross購車優惠活動，享有振興五倍券專屬購車優惠，並提供60萬元30期高額零利率優惠專案，搭配五年14萬公里延長保固優惠。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：