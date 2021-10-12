豐田（Toyota）國產休旅車Corolla Cross上市屆滿一周年，統計全台累積銷售逾4.2萬輛，創下台灣跨界SUV銷售歷史新高紀錄，成為台灣新一代銷售「神車」。

豐田汽車總代理和泰汽車（2207）表示，去年10月12日發表的Corolla Cross，上市首月接單即突破1萬輛，更在今年1月締造單月銷售6,195輛、改寫台灣車市過去20年的單月領牌紀錄；而在Corolla Cross上市屆滿一周年之際，再度以累計銷售突破4.2萬輛的成績，改寫SUV單一車型的銷售歷史紀錄。

和泰車介紹，Corolla Cross具備HYBRID及汽油雙動力引擎、TNGA高剛性車體，深具強悍、運動個性風格，加上標配七氣囊，及TOYOTA Safety Sense 2.0（智動駕駛輔助系統）等多項主被動安全防護系統，在上市後每月都是台灣汽車市場的單一車款銷售冠軍。

而9月發表全球獨賣的Corolla Cross GR Sport，推出後也獲得市場好評與年輕人青睞，上市首月接單超過1,200輛，占Corolla Cross構比約25％，另HYBRID占比則約45％，表現超乎預期，也為Corolla Cross延續更高人氣。

為慶祝上市周年，和泰車10月推出Corolla Cross購車優惠活動，享有振興五倍券專屬購車優惠，並提供60萬元30期高額零利率優惠專案，搭配五年14萬公里延長保固優惠。

(時報資訊)