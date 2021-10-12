【時報記者沈培華台北報導】台積電（2330）上周五下午公布9月合併營收、第三季合併營收均創新高，但台積電ADR於國慶日假期仍跌0.51%，台積電今於國慶日假期後股價續承壓，今開低5元為570元，一度跌11元至564元，也使得台股大跌200點，跌落16500點之下。台積電將於本周四（14日）舉行法說會，第四季展望等受到市場關注。
台積電ADR 11日漲0.2%至110.26美元，仍比上周四收盤110.83美元跌約0.51%。台積電上周五股價收低在575元，外資反手賣超3536張。
台積電上周五下午公布9月合併營收，受惠蘋果iPhone新機進入拉貨旺季，2021年9月合併營收創下1526.85億元新高，月增11.1%，較去年同期增加19.7%。第三季營收首度超越4000億元，達4146.7億元新高，接近財測高標，比第二季的3721.5億元新高再增長約11.4%。
台積電9月合併營收、第三季合併營收均創新高，今年前三季營收同創高，2021年1至9月營收約1兆1492.26億元，較去年同期增加17.5%。
台積公司對第三季營運展望樂觀，受惠智慧型手機、高效能運算等四大技術平台的需求暢旺，預估第三季營收在146億美元到149億美元之間，比第二季的132.9億美元增長約9.9~12.1%，平均增長約11%，實績符合預期。
台積電將於本周四（14日）舉行法說會公布第三季獲利以及對第四季之展望。
展望第四季，隨著晶圓代工產能持續吃緊，需求續強，法人估台積電第四季業績將較第三季再穩定成長，第四季營收可望再創新高，今年營收也將再創新高，年增率逾二成。
(時報資訊)
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