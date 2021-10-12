振興五倍券正式上路，不過近日傳出民眾不慎將紙本五倍券弄濕毀損，擔心無法繼續使用五倍券，對此，經濟部長王美花今（12日）受訪時表示，若在可辨識的範圍內，歡迎民眾來更換，同時也可以打1988電話詢問。

首批紙本五倍券上周五（8日）開放領取消費，不過有民眾不慎弄濕五倍券，導致印刷變模糊，甚至傳出有網友不小心將五倍券丟到洗衣機，慘變成彩色碎片等事情。

對此，ETtoday報導，王美花回應，若在可辨識的範圍，歡迎民眾依照規則進行更換，同時也可以撥打電話1988詢問。

首批紙本五倍券上周五開放領取至21日，第二梯次紙本券將從25日至31日開始預約，並在11月8日至21日領取消費，民眾可透過健保卡、健保快易通（OTP）或自然人憑證線上預約，或持健保卡赴超商、超市及藥妝店等地預約。

(時報資訊)