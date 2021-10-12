【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】12日最新經濟數據，因為國際原物料價格持續上揚，日本9月生產者物價指數(PPI)年增6.3%，這對不太會轉嫁給下游的日企來說實屬不妙，因為自己公司獲利正一步步遭無情地侵蝕。

日本9月PPI從3月轉正至1.2%之後，約半年時間至今，PPI可說是一路走高至目前的6.3%。同時，也超過市場普遍預估值5.9%。同時，日本央行數據也顯示，日本國內最終財貨與勞務的價格，較2020年同期增加1.8%。

包括木材、燃料與有色金屬等各種原物料價格上漲所致，是日本9月PPI上漲主因。但因為日本民眾消費力疲弱，迫使這些日企價格轉嫁不易下，多出的費用成本都得自己忍痛吞下去。日本景氣雖見慢慢復甦，但生產成本大增、供應面吃緊與消費不振下，卻給未來經濟成長蒙上一層陰影。

日本獨有的消費型態與其它歐美已開發國家有所出入，因為，歐美廠商一旦有用料成本增加事由時，可直接反映給終端消費者，自己的獲利比較不會受到影響。反觀從2020年疫情以來迄今，日本消費者物價指數大多數的時間都在零以下，所以當地民眾對通膨也不太有感。

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