【時報-台北電】周一亞洲天然橡膠期貨全面勁漲，其中日本天然期膠連二個交易日大幅反彈，受日圓走貶支撐，以及上海期膠大漲推助，因服務業利好數據，激勵投資人信心，吸引另一波新買盤，帶動大阪和上海期膠全面大漲；大阪OSE交易所指標3期貨漲2.6 %，報每公斤226.8日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲2.6%，報每公斤187美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲2.64%，收於每噸14775元人民幣。

亞洲橡膠現貨市場走升，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲2.3%，報每公斤62.1泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲2.9 %，報現貨價每公斤178.75美分。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

#橡膠 #日圓

重要商品行情

（更新：2021/10/12）
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2.3779 +0.01
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紐約近月黃金
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BDI綜合指數
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9543.00 +182.00
芝加哥近月黃豆
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芝加哥近月玉米
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倫敦三個月期鎳
19119.00 -102.00
倫敦近月布蘭特
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