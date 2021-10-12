【時報-台北電】周一亞洲天然橡膠期貨全面勁漲，其中日本天然期膠連二個交易日大幅反彈，受日圓走貶支撐，以及上海期膠大漲推助，因服務業利好數據，激勵投資人信心，吸引另一波新買盤，帶動大阪和上海期膠全面大漲；大阪OSE交易所指標3期貨漲2.6 %，報每公斤226.8日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲2.6%，報每公斤187美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲2.64%，收於每噸14775元人民幣。
亞洲橡膠現貨市場走升，其中泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲2.3%，報每公斤62.1泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲2.9 %，報現貨價每公斤178.75美分。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)
(時報資訊)
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