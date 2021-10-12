【時報-台北電】周二A股三大指數開低，電力板塊跌幅居前。滬指報3581.3點，跌0.29%；深成指報14335.54點，跌0.22%；創指報3194.01點，跌0.07%。電力股開盤領跌，皖能電力、銀星能源跌停，吉電股份、新中港、樂山電力等跌超7%。

空方壯大，雲遊戲台塊走弱，中青寶跌超5%，新元科技、順網科技、湯姆貓跟跌。食品加工板塊持續下挫，安井食品跌超8%，燕塘乳業、桃李麵包、佳禾食品跟跌。農業股開盤下挫，新賽股份一度逼近跌停，新農開發、萬辰生物、亞盛集團、敦煌種業等跌幅居前。

煤炭股繼續拉升，上海能源漲超8%，兗州煤業、山煤國際、中煤能源、晉控煤業等跟漲，消息上，鄭煤期貨主力合約觸及漲停，續創歷史新高。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#電力板塊 #煤炭股

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28232.32 -265.88(0.93%)
10:35
南韓KOSPI
2910.53 -45.77(1.55%)
10:36
香港恆生
25090.30 -234.79(0.93%)
10:41
上證指數
3565.67 -26.04(0.72%)
10:41
深圳成指
14277.41 -90.19(0.63%)
10:41
英國FTSE
7146.85 +51.30(0.72%)
10/11
法國CAC
6570.54 +10.55(0.16%)
00:05
德國DAX
15199.14 -6.99(0.05%)
10/11

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