【時報-台北電】周二A股三大指數開低，電力板塊跌幅居前。滬指報3581.3點，跌0.29%；深成指報14335.54點，跌0.22%；創指報3194.01點，跌0.07%。電力股開盤領跌，皖能電力、銀星能源跌停，吉電股份、新中港、樂山電力等跌超7%。
空方壯大，雲遊戲台塊走弱，中青寶跌超5%，新元科技、順網科技、湯姆貓跟跌。食品加工板塊持續下挫，安井食品跌超8%，燕塘乳業、桃李麵包、佳禾食品跟跌。農業股開盤下挫，新賽股份一度逼近跌停，新農開發、萬辰生物、亞盛集團、敦煌種業等跌幅居前。
煤炭股繼續拉升，上海能源漲超8%，兗州煤業、山煤國際、中煤能源、晉控煤業等跟漲，消息上，鄭煤期貨主力合約觸及漲停，續創歷史新高。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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