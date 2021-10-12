【時報記者郭鴻慧台北報導】美股四大指數齊跌，拖累日韓股市今早弱勢。台股今日開低50.71點，為16589.72點，電子權值股台積電(2330)、聯發科(2454)等全數開低，在電金傳全部臉色發綠下，大盤跌點快速放大，5日線宣告失守，比特幣概念股、塑化的中小型個股表現較為強勢，鋼鐵股也有點火的跡象。
分析師表示，台股今日開低走低，早盤中小型個股表現相對活潑，上週五國慶連假前，外資又轉為賣超145億元，國際油價飆推升通膨疑慮，短線台股動能不強，預期將難脫區間震盪格局，指數下檔萬六至16200點有撐。接下來，台灣及美國將進入超級財報週，宜留意財報表現，短線將以個股表現為主。
盤面上，權王台積電9月營收及第3季營收雙創歷史新高紀錄，但多頭並不給力，股價下跌10元左右，跌幅約1.5%，影響大盤指數約84點；聯發科9月營收也創高，但股價壓低整理，跌幅約1%左右；比特幣衝上5萬美元，帶動概念股，麗臺(2465)強漲7%、青雲(5386)及撼訊(6150)強漲5%左右；9月營收出色的元太(8069)、三晃(1721)及揚明光(3504)股價強勢上漲；長榮9月營收為歷史第二高，但月減1.8%，空方賣壓出籠，失守百元關卡，股價跌3.5%；萬海(2615)、陽明(2609)聯袂重挫5~6%；鋼鐵人零星點火，千興(2025)9月營收年增302.93%，鎖漲停5.8元、海光(2038)及運錩(2069)漲幅都在1.5%以上。
分析師指出，台股指數自9月28日的1萬7286點開始，外資持續賣超七天，賣超金額1400億元，導致台股重挫千點，最低來到16162點。美債上限議題告一段落，目前利空雜音逐漸減弱，加權指數日KD落底向上形成黃金交叉向上，有利指數持續反彈，若後續國際龍頭股揭露的財報業績及展望不錯，指數可望向上挑戰月線17000點及季線17200點。
(時報資訊)
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