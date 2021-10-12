【時報-台北電】美元走強，拖累紐約期金連3跌；因能源價格飆升，引發投資人將資金轉入美元市場避險，令美元走強，提高黃金持貨成本，並削弱黃金避險需求，拖累期金價格連續3個交易日下跌。

分析師表示，目前市場不認為最新非農就業數據可以影響聯準會(Fed)削減購債的計畫，因此可能使金價繼續下行，若跌破1750美元關卡，不排除有更多利空風險。

周一(10/11)收盤報價，12月黃金跌1.7美元，報每盎司1755.7美元，12月白銀跌0.04美元，報每盎司22.67美元，1月白金跌21.3元，報每盎司1006.9美元，12月鈀金漲46.5美元，報每盎司2119.5美元。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

(時報資訊)

#紐約 #期金

重要商品行情

（更新：2021/10/12）
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