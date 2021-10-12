廣華-KY（1338）自結，9月合併營收5.99億元，月增8.23％、年減9.28％，公司解釋，營收較8月成長係受惠品牌車廠暑休過後的拉貨力道提升，較去年同期衰退則因為仍受車用晶片短缺影響。

廣華累計第三季累計合併營收17.30億元，季增9.94％、年減0.86％；累計前九月合併營收50.78億元，年增23.55％。

廣華表示，今年以來全球各車廠陸續受到車用晶片供貨緊缺情況影響，導致生產排程異常波動，各OEM零件供應商也配合著車廠進行彈性生產以因應拉貨需求，使得廣華自第二季起平均單月的產能稼動率不如疫情前的水準，隨著晶片短缺影響減緩，各車廠正積極消化手上積壓的訂單，預期第四季整體出貨表現將有機會回歸到旺季水準。

廣華進一步表示，由於中國大陸政府環保政策日益趨嚴，品牌車廠對於環保技術更加重視，新能源車的銷售市場仍處於火爆狀態，廣華近年致力發展多種環保乾式轉印工藝技術可有效減少廢水、廢渣、廢氣之產生，且人力需求較濕式轉印大幅減少，生產效益將可以提高許多，公司將持續與客戶配合同步開發輕量化、智能化及環保製程的新產品，努力在優化產品組合下，有機會帶動毛利率的提升與創造公司未來整體訂單保良好的能見度。

根據中國汽車流通協會最新調查顯示，9月汽車經銷商庫存預警指數為50.9％，較去年同期減少3.1個百分點，並表示目前汽車晶片缺口高峰已經過去，未來晶片供應將會緩慢提升。展望第四季，廣華維持審慎樂觀的看法，表示目前品牌車廠的庫存已處於極低水位，有望隨著即將步入汽車傳統產業旺季，市場需求助力主要客戶強勁回補庫存，將有機會創造廣華第四季整體營運表現正向成長。

另外，針對大陸「能耗雙控」政策，廣華表示，由於蘇州新廠尚處於安裝機器設備階段故無影響，東莞廠則配合當地要求採取錯峰調班生產方式因應，並與供電單位保持密切聯繫，目前在高峰時間降載周邊非必要設施的電力使用，離峰時間則全力提高稼動，對目前整體生產影響不大，但後續仍持續密切觀察。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意