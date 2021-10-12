裕隆汽車（2201）自結，9月合併營收67.62億元，月增8.71％、年減0.71％，累計前三季合併營收576.07億元、年減3.18％。

裕隆表示，9月營收較8月成長，一方面係因國內車市擺脫農曆鬼月干擾後復甦，先前因疫情遞延的買氣回籠，子公司裕日車提車量增加；另一方面，子公司裕融（9941）營收增長，貢獻裕隆合併營收所致。

(時報資訊)

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