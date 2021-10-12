【時報-台北電】能源短缺疑慮，周一歐美原油期貨上漲1.5%；隨著各國經濟逐漸從新冠疫情中復甦，並進一步推動能源需求反彈，導致亞洲、歐洲和美國等主要經濟體出現電力和天然氣短缺的現象。美國政府也密切監測石油和汽油價格，並呼籲產各產油國積極關切。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，上周決議維持緩慢增加40萬桶/日，並未進一步提高供應。分析師表示，在需求回升之際，一切都聚焦在供應恢復不足，這也提振油價收盤上漲1.5%；其中美國原油漲幅1.5%，倫敦原油漲幅1.5%。

　美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲1.17美元，報每桶80.52美元；11月熱燃油漲0.05美元，報每加侖2.52美元；11月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖2.38美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲1.26美元，報每桶83.65美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#能源短缺 #原油期貨 #國際油價

重要商品行情

（更新：2021/10/12）
紐約近月RBOB汽油
2.3779 +0.01
紐約近月天然氣
5.345 -0.22
紐約近月黃金
1755.7 -1.70
日本近月RSS3橡膠
208.10 +7.10
紐約近月輕質原油
80.52 +1.17
BDI綜合指數
5488 -38.00
倫敦三個月期銅
9543.00 +182.00
芝加哥近月黃豆
1228.25 -14.75
芝加哥近月玉米
533 +2.50
紐約近月棉花
109.79 -0.81
倫敦三個月期鎳
19119.00 -102.00
倫敦近月布蘭特
83.65 +1.26

延伸閱讀