【時報-台北電】能源短缺疑慮，周一歐美原油期貨上漲1.5%；隨著各國經濟逐漸從新冠疫情中復甦，並進一步推動能源需求反彈，導致亞洲、歐洲和美國等主要經濟體出現電力和天然氣短缺的現象。美國政府也密切監測石油和汽油價格，並呼籲產各產油國積極關切。
此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，上周決議維持緩慢增加40萬桶/日，並未進一步提高供應。分析師表示，在需求回升之際，一切都聚焦在供應恢復不足，這也提振油價收盤上漲1.5%；其中美國原油漲幅1.5%，倫敦原油漲幅1.5%。
美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲1.17美元，報每桶80.52美元；11月熱燃油漲0.05美元，報每加侖2.52美元；11月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖2.38美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲1.26美元，報每桶83.65美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)
(時報資訊)
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