【時報-台北電】獲利了結，周一馬來西亞棕櫚油收低；因馬來西亞棕櫚油價格上周累計上漲約10%，引發投資人獲利了結，拖累其價格收低，但因數據顯示供應趨緊而限制跌幅。

另外分析師表示，大馬棕櫚油10月份出口量減緩，抵銷9月底庫存下降擔憂，亦成為其價格走軟原因之一，但若國際原油或其他食用油價格續揚，有可能帶動棕櫚油價格挑戰5050至5070馬幣。

周一(10/11) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 12月棕櫚油期貨終場下跌13馬幣，或約0.3%，至每噸4955馬幣（約1188.8美元），而近月棕櫚油約漲0.1%，報每公噸5155馬幣；大連期交所近月豆油約漲0.7%，近月棕櫚油約漲0.3%；芝加哥期交所近月豆油約跌1.7%。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

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