【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】企業獲利放緩可能給美股帶來壓力。投資人已經習慣過去幾季以來精彩的業績表現，因此儘管近來股價拉回，但仍高於平均估值。根據FactSet提供的數據，標普500指數目前估值是未來幾個月獲利預測的20倍以上，高於5年平均本益比（約18倍）和10年平均水準（約16倍）。這意味著目前投資人對於美股的盈餘預期可能過高，而最後的結果可能令人失望。

在經歷9月的暴跌之後，標普500指數今年來仍然上漲約17%。

巴隆周刊（Barron's）指出，別指望疫情爆發以來企業獲利噴發的榮景會重現，現在情況已經不同，分析師們已經不再上修對企業獲利的預測，反而開始降低預期。

摩根士丹利投資長Lisa Shalett日前則警告投資人對企業獲利過於有信心，她表示，許多投資人認為利率升高只是擺脫成長恐慌後整體通貨再膨脹故事的一部分，要帶動標普500指數進一步走高，其成份股的獲利表現就綽綽有餘，「但我們不太相信這點」。

Shalett表示，今年以來投資人逢低買進主要因看好企業獲利前景，因此對「停滯性通膨」（stagflation）的風險沒有太多警覺。她警告現在投資人對於通膨影響過於樂觀，事實上第三季企業獲利和經濟增長都已經浮現隱憂，將美股表現只與企業獲利掛鉤是危險的事。因通膨疑慮導致長期公債殖利率飆升亦不利於企業獲利前景。對於企業和消費者而言，現在借貸成本變得更加昂貴。

Shalett表示，聯準會對於物價高漲只是暫時現象的堅持最後可能是錯誤的。隨著財報季到來，如果通膨超出預期和獲利意外疲弱都可能導致美股陷入修正。

上周五美國10年期公債殖利率漲破1.6%，並為連續第7周走高。

在第三季財報季登場之前，已有許多企業發布悲觀的展望。聯邦快遞（FedEx Corp）此前警告勞動力短缺已經推升薪資和加班費，運動用品大廠Nike則表示受到供應鏈吃緊和運費飆漲影響，公司決定下修本財年營收預測，並警告供應鏈問題可能影響年終節日購物旺季的供貨。

然而看多美股前景的仍大有人在，因為此時美股估值雖然稱不上非常便宜，但也不算過高。US Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven在報告中指出，獲利持續成長將為股價提供支撐，也為美股走高奠定基礎。他表示，在2000年網路泡沫化期間，標普500指數的本益比逼近30倍，而在2019年新冠疫情爆發前也達到了約28倍。

Leuthold首席投資策略師Jim Paulsen認為大部份美國企業展現出強大的定價能力，因此第三季財報可望大幅超越市場預期。

本周三由摩根大通打頭陣，為華爾街財報季拉開序幕，根據路孚特（Refinitiv）提供的I/B/E/S數據，分析師預期該美國最大銀行第三季獲利較將去年同期略為下滑。周四由花旗和摩根士丹利接棒，其第三季獲利估成長15%，美國銀行上季獲利估成長約35%。這表示，這些華爾街巨頭的獲利增長力道已大幅放緩。受惠於與疫情相關的會計調整，今年上半年美國大型銀行的獲利幾乎暴增約1倍。

在前所未見的收購熱潮帶動下，分析師看好投銀部門的業績將非常亮眼，雖然固定收益部門營收料將下滑，但部分將被強勁的股票交易營收所抵銷。此外，市場關注焦點將是這些美國大型銀行的淨利息收入是否會在未來幾個月因利率升高以及企業和消費者貸款需求升溫而有所增長。

(時報資訊)