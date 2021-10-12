【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受惠於去年同期偏低的比較基期，今年上半年美股業績表現亮眼，但隨著華爾街第三季財報季即將於本周登場，部分華爾街分析師警告企業獲利或許已經到頂，之後將開始放緩，恐使美股前景籠罩陰影。

為了防止疫情擴散，美國各地在2020年上半年實施嚴格的封鎖措施，經濟活動停擺、工廠停工停產使企業營運受到重創，但這也使得今年上半年美國企業輕輕鬆鬆就能交出令人驚豔的成績單。

本周華爾街股市將進入第三季業績密集發布期，一些華爾街分析師擔心在可預見的未來，第三季可能已經是企業獲利的高峰，其獲利表現將開始放緩。這對投資人而言可能是個壞消息，畢竟今年來股市飆升，主要就是因為華爾街看好這場獲利派對還會繼續開下去。

摩根大通、摩根士丹利、美國銀行、花旗集團、高盛、富國銀行等華爾街最大的銀行，以及達美航空、達美樂披薩（Domino's）和美國最大連鎖藥局沃爾格林（Walgreens）都將在本周公布業績。

這些企業料將秀出相當不錯的成績單。根據FactSet Research Systems調查，標普500指數成份股第三季獲利估將較去年同期成長27.6%，創下2010年以來第三大增幅。根據路孚特（Refinitiv）截至上周五的調查，分析師平均預估標普500指數成分股第三季每股盈餘成長29.6%。

部分分析師看好第三季企業獲利增長將繼續支撐美股的多頭行情，但也有專家對這些企業獲利的成長力道轉弱提出警告。

根據FactSet出具的報告，標普500指數成份股第四季獲利估將較去年同期成長21.5%，仍屬穩健，但到了2022年第一季年增長率估將跌到僅剩5.3%，而明年全年成長率預估為9.6%。

路孚特的報告雖然預期標普500指數成分股第三季獲利成長三成，但與數周之前的預測相比已略為下修，也比第二季的年增96.3%顯著放緩。

(時報資訊)